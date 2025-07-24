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Що буде, якщо пити склянку води перед сном

Четвер 24 липня 2025 11:04
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Що буде, якщо пити склянку води перед сном Фото: Що станеться, якщо пити склянку води перед сном (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Те, що пити воду життєво важливо для гідратації, знає кожен. Але виявляється, є "правильний" і "неправильний" час для її споживання.

Коли саме потрібно пити воду, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok лікаря Хуліо Масета.

Що буде, якщо пити склянку води перед сном?

"Залишатися гідратованим - ключ до правильного функціонування нашого організму. Вживання води, навіть перед сном, допомагає уникнути проблем, спричинених зневодненням, таких як головний біль, втома", - сказав експерт.

Крім того, він зазначив важливий фізіологічний процес.

"Гормон вазопресин регулюється вночі, що допомагає зменшити кількість сечі. Це дозволяє нашому організму підтримувати хороший водний баланс під час відпочинку", - зазначив фахівець.

"Найкраще - підтримувати гарний рівень гідратації протягом усього дня. Таким чином, останнє вживання води не буде надмірним або надто близьким до часу сну", - радить він.

Чому не варто пити воду з крана?

Ви коли-небудь замислювалися, чи можна пити воду з крана? Експерти наполегливо закликають цього не робити.

На питання "чи безпечно пити воду з вашої ванної кімнати?" вони коротко відповідають: ні.

Існує безліч змінних, які впливають на цю воду, роблячи її безпечною для пиття з кухонного крана, і менш безпечною з крана у ванній кімнаті.

Експерти пояснюють, що хоча до будинків та готелів подається питна вода, є занадто багато факторів, щоб повністю гарантувати її безпеку. Тому краще уникати пиття води з крана у ванній кімнаті, якщо є така можливість. Дотримуйтеся бутильованої води або води з кухонного крана.

Фахівці також зазначають, що фактори, які впливають на якість води, можуть включати тип сантехніки.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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