Что будет, если передать показатели счетчика с опозданием: объяснение энергетиков

Показатели счетчика на свет нужно передавать вовремя. Энергетики объяснили, почему важно делать это без опозданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго" в Facebook.

Как отмечается, период подачи показаний счетчика длится последние два дня расчетного месяца и первые три дня следующего. В настоящее время важно не забыть подавать показы прибора учета, даже если у потребителя SMART-счетчик.

Энергетики объясняют, что оператор системы распределения (облэнерго) ежемесячно должен проводить расчет объема потребления клиента в соответствии с переданными им показаниями. Если потребитель не представляет актуальные показатели, то использование электроэнергии начисляется по среднесуточному потреблению.

В связи с этим сумма, указанная в платежке за месяц, может отличаться от фактического потребления.

Еще одна причина, почему нужно подавать показания счетчика вовремя - избежать вероятности некорректного учета электроэнергии. Из-за заводского брака, сбоя в программе счетчика или физических повреждений киловатты могут начисляться по-другому. Выявить это можно при ежемесячной подаче показателей.