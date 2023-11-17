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Що буде, якщо Італія програє Північній Македонії у відборі до Євро-2024

Фото: Балканці відібрали очки в Італії у вересні (Facebook/Фудбалска Репрезентација на Македонија)
Автор: Антон Федорців

Головний конкурент збірної України в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи 2024 року – національна команда Італії – намагатиметься зрівнятися з підопічними Сергія Реброва за очками в протистоянні зі збірною Північної Македонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турнірне становище команд.

Матч Італія – Північна Македонія відбудеться 17 листопада. Поєдинок прийме "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45. Трансляція протистояння відбудеться на платформі MEGOGO.

До 9-го туру кваліфікації перед Євро-2024 "Скуадра Адзурра" підійшла з 10-ма очками в активі. Натомість балканська збірна набрала лише 7 пунктів. Обидві команди поступаються збірній України (13 очок).

"Синьо-жовтих" в очному протистоянні збірних, що її переслідують у турнірній таблиці, влаштовуватиме будь-яка втрата очок італійцями. Якщо так станеться, то підопічні Лучано Спаллетті будуть зобов'язані перемагати збірну України 20 листопада. Зате дружину Реброва влаштовуватиме нічия.

Утім, поразка Італії проти Північної Македонії в п'ятницю і перемога над Україною учасником Євро-2024 зробить "Скуадру Адзурру". Якщо збірні завершують сезон із однаковою кількістю очок, перевагу отримує команда із кращими результатами в очних зустрічах. Перший поєдинок команд завершився перемогою італійців (2:1).

До слова, раніше склали анонс головний подій у світі спорту в суботу та неділю.

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