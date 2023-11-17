Что будет, если Италия проиграет Северной Македонии в отборе к Евро-2024

Матч Италия – Северная Македония состоится 17 ноября. Поединок примет "Стадио Олимпико" в Риме. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45. Трансляция противостояния состоится на платформе MEGOGO.

К 9-му туру квалификации перед Евро-2024 "Скуадра Адзурра" подошла с 10-ю очками в активе. В свою очередь балканская сборная набрала всего 7 пунктов. Обе команды уступают сборной Украины (13 очков).

"Сине-желтых" в очном противостоянии сборных-преследователей в турнирной таблице устроит любая потеря очков итальянцами. Если так случится, подопечные Лучано Спаллетти будут обязаны побеждать сборную Украины 20 ноября. Зато дружину Реброва будет устраивать ничья.

Впрочем, поражение Италии против Северной Македонии в пятницу и дальнейшая победа над Украиной участником Евро-2024 сделает "Скуадру Адзурру". Если сборные завершают сезон с одинаковым количеством очков, то преимущество получает команда с лучшими результатами в очных встречах. Первый поединок команд завершился победой итальянцев (2:1).