Що буде із цінами на енергоресурси: гендиректор Eni дав прогноз на 2023 рік

"Європейські газові сховища заповнені, і хоча світова економіка відновила роботу, попит не на найвищому рівні, тому що Китай ще не відновив повноцінну роботу", - сказав Декальці.

Він зазначив, що за останні місяці вдалося диверсифікувати постачання, усунувши залежності, небезпечні для стабільності постачання та цін.

За його словами, імпорт російського газу впав майже до нуля завдяки поставкам зрідженого природного газу зі США та новим контрактам із низкою африканських країн. До вторгнення Росії до України у 2022 році Італія залежала від Росії на 40% імпорту газу.

Eni заявила в п'ятницю, що її чистий прибуток у першому кварталі впав на 11% у річному обчисленні через нижчі ціни на нафту і газ порівняно з першими трьома місяцями 2022 року, але її результати перевершили очікування.