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Що буде із цінами на енергоресурси: гендиректор Eni дав прогноз на 2023 рік

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Рим, Субота 29 квітня 2023 14:51
Що буде із цінами на енергоресурси: гендиректор Eni дав прогноз на 2023 рік Фото: стрибків цін на енергоресурси не очікується (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Цього року не очікується якихось "великих потрясінь" на енергетичних ринках. Європа позбавилася залежності від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального директора італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці газеті La Stampa .

"Європейські газові сховища заповнені, і хоча світова економіка відновила роботу, попит не на найвищому рівні, тому що Китай ще не відновив повноцінну роботу", - сказав Декальці.

Він зазначив, що за останні місяці вдалося диверсифікувати постачання, усунувши залежності, небезпечні для стабільності постачання та цін.

За його словами, імпорт російського газу впав майже до нуля завдяки поставкам зрідженого природного газу зі США та новим контрактам із низкою африканських країн. До вторгнення Росії до України у 2022 році Італія залежала від Росії на 40% імпорту газу.

Eni заявила в п'ятницю, що її чистий прибуток у першому кварталі впав на 11% у річному обчисленні через нижчі ціни на нафту і газ порівняно з першими трьома місяцями 2022 року, але її результати перевершили очікування.

Нагадаємо, найбільші світові нафтогазові компанії отримали рекордний прибуток за 2022 рік завдякизростанню цін на енергоносії після вторгнення Росії до України. Тільки BP, Chevron, ExxonMobil, Total та Shell заробили 200 млрд доларів.

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Энергоресурсы Ціна на газ
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