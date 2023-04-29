Что будет с ценами на энергоресурсы: гендиректор Eni дал прогноз на 2023 год

В этом году не ожидается каких-либо "больших потрясений" на энергетических рынках. Европа избавилась от зависимости от российского газа.

"Европейские газовые хранилища заполнены, и, хотя мировая экономика возобновила работу, спрос не на самом высоком уровне, потому что Китай еще не возобновил полноценную работу", - сказал Декальци.

Он отметил, что за последние месяцы удалось диверсифицировать поставки, устранив зависимости, опасные для стабильности поставок и цен.

По его словам, импорт российского газа упал почти до нуля благодаря поставкам сжиженного природного газа из США и новым контрактам с рядом африканских стран. До вторжения России в Украину в 2022 году Италия зависела от России на 40% импорта газа.

Eni заявила в пятницу, что ее чистая прибыль в первом квартале упала на 11% в годовом исчислении из-за более низких цен на нефть и газ по сравнению с первыми тремя месяцами 2022 года, но ее результаты, тем не менее, превзошли ожидания.