Що буде з гривнею до кінця року: аналітики вказали на важливий аргумент для НБУ

НБУ може тримати курс гривні до долара стабільним ще довгий час. Для цього є ресурси завдяки міжнародній допомозі Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, обсяги чистої купівлі валюти минулого тижня зменшилися, що допомогло НБУ втримати коливання курсу гривні в дуже вузькому діапазоні та зменшити інтервенції.
За даними ICU, попит на валюту на міжбанківському валютному ринку минулого тижня поступово зменшувався, і середньоденна чиста купівля вже знизилася до 86 млн доларів зі 125 млн доларів у попередній тиждень.
Водночас на початку місяця традиційно активізувалася купівля валюти в роздрібному сегменті. Внаслідок оновлення лімітів для фізичних осіб купівля валюти через мобільні додатки банків зросла майже удвічі, а чиста купівля валюти населенням загалом збільшилася на третину до понад 75 млн доларів, йдеться в огляді.
Національний банк продав за тиждень 661 млн доларів з міжнародних резервів. НБУ в понеділок ослабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, але потім зберігав його в дуже вузькому коридорі, 41,72-41,82 грн/долар. За тиждень офіційний курс гривні послабшав лише на 0,2%.
Європейська валюта в Україні подорожчала минулого тижня на 0,7%, відображаючи як ослаблення гривні, так і подорожчання євро відносно долара США на 0,5% за підсумками тижня до майже 1,18.
Готівковий долар у системно важливих банках подорожчав за тиждень у середньому на 0,25% зі звуженням спреду між курсами купівлі та продажу, до 41,5-42 грн/долар, а деякі з них продавали американську валюту за курсом більше 42 грн/долар, йдеться в огляді.
Як зазначають аналітики, протягом весни та червня долар суттєво послабшав відносно євро, тож і ефективний курс гривні дещо девальвував.
"Тому НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним, тим паче за наявності достатнього ресурсу для інтервенцій", - йдеться в прогнозі.
Завдяки міжнародній допомозі аналітики очікують зростання міжнародних резервів України до рівня понад 50 млрд доларів наприкінці року, що дасть НБУ можливість підтримувати курс гривні відносно долара стабільним.
"Однак у 2026 році припливи зовнішньої допомоги можуть скоротитися, що створить тиск як на резерви НБУ, так і на курс гривні", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, курс долара за червень зріс на 12 копійок - 41,52 до 41,64 гривень.
МВФ у Меморандумі з Україною заявив, що курс гривні до долара, який контролює Національний банк України, має більше відображати ринкову ситуацію.
Як зазначають експерти МВФ, стратегія НБУ щодо інтервенцій на міжбанківському валютному ринку має підтримувати гнучкість обмінного курсу.
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