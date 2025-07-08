Що буде з гривнею до кінця року: аналітики вказали на важливий аргумент для НБУ

Як зазначається в огляді, обсяги чистої купівлі валюти минулого тижня зменшилися, що допомогло НБУ втримати коливання курсу гривні в дуже вузькому діапазоні та зменшити інтервенції.

Ситуація на ринку

За даними ICU, попит на валюту на міжбанківському валютному ринку минулого тижня поступово зменшувався, і середньоденна чиста купівля вже знизилася до 86 млн доларів зі 125 млн доларів у попередній тиждень.

Водночас на початку місяця традиційно активізувалася купівля валюти в роздрібному сегменті. Внаслідок оновлення лімітів для фізичних осіб купівля валюти через мобільні додатки банків зросла майже удвічі, а чиста купівля валюти населенням загалом збільшилася на третину до понад 75 млн доларів, йдеться в огляді.

Курс долара та курс євро

Національний банк продав за тиждень 661 млн доларів з міжнародних резервів. НБУ в понеділок ослабив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, але потім зберігав його в дуже вузькому коридорі, 41,72-41,82 грн/долар. За тиждень офіційний курс гривні послабшав лише на 0,2%.

Європейська валюта в Україні подорожчала минулого тижня на 0,7%, відображаючи як ослаблення гривні, так і подорожчання євро відносно долара США на 0,5% за підсумками тижня до майже 1,18.

Готівковий долар у системно важливих банках подорожчав за тиждень у середньому на 0,25% зі звуженням спреду між курсами купівлі та продажу, до 41,5-42 грн/долар, а деякі з них продавали американську валюту за курсом більше 42 грн/долар, йдеться в огляді.



Додатковий аргумент

Як зазначають аналітики, протягом весни та червня долар суттєво послабшав відносно євро, тож і ефективний курс гривні дещо девальвував.

"Тому НБУ наразі має додаткові аргументи тримати курс гривні відносно долара міцним, тим паче за наявності достатнього ресурсу для інтервенцій", - йдеться в прогнозі.

Завдяки міжнародній допомозі аналітики очікують зростання міжнародних резервів України до рівня понад 50 млрд доларів наприкінці року, що дасть НБУ можливість підтримувати курс гривні відносно долара стабільним.

"Однак у 2026 році припливи зовнішньої допомоги можуть скоротитися, що створить тиск як на резерви НБУ, так і на курс гривні", - йдеться в огляді.