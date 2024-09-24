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Що буде з графіками відключення світла 25 вересня: відповідь "Укренерго"

Вівторок 24 вересня 2024 18:29
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Що буде з графіками відключення світла 25 вересня: відповідь "Укренерго" Ілюстративне фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 25 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 25 вересня, не будуть застосовуватись графіки відключення світла. Однак українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 25 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - сказано у повідомленні.

Водночас українців просять ощадливо споживати електроенергію у період з 16:00 до 22:00. Зокрема, за можливості, перенести користування потужними електроприладами на денні години - з 10:00 до 16:00.

Варто зауважити, що востаннє графіки відключення вводили в період з 13:00 до 00:00 12 вересня. Це було пов'язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Відключення світла в Україні

У 2024 році Росія вже здійснила дев'ять великих атак на енергетичну інфраструктуру України. Після весняних ударів понад 80% генераційних потужностей було зруйновано, що призвело до складної ситуації з відключеннями електроенергії.

Через це в країні запровадили як аварійні, так і планові відключення. Хоча в липні було введено в експлуатацію два енергоблоки на АЕС, після нових ударів 26 серпня довелося знову впровадити графіки відключень/ Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Прем'єр-міністр Шмигаль попередив, що Росія готує нові атаки на енергосистему, ймовірно з використанням ракет і дронів.

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