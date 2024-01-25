Що буде з економікою України в найближчі три роки: прогноз НБУ

НБУ оцінює зростання ВВП України у 2023 році на рівні 5,7%.

За прогнозом НБУ, у 2025 році ВВП зросте на 5,8% (попередній прогноз - 6,0%). НБУ також очікує на зростання економіки України у 2026 році на рівні 4,5%.

Як зазначив Пишний економіка відновлювалася впродовж усього минулого року завдяки високій адаптивності бізнесу та населення до умов війни та м’якій фіскальній політиці, що підтримувалася масштабним міжнародним фінансуванням. У IV кварталі зростання реального ВВП перевищило очікування передусім за рахунок вищих врожаїв пізніх культур і розбудови альтернативних експортних шляхів. Це стало підставою і для поліпшення оцінки зростання реального ВВП загалом за 2023 рік - до 5,7%.

Попри війну, економічне зростання триватиме й надалі, сказав Пишний. НБУ прогнозує, що у 2024 році реальний ВВП зросте на 3,6% передусім завдяки збереженню високих бюджетних витрат на тлі очікуваних обсягів міжнародної допомоги на достатньому рівні. Проте темпи економічного зростання будуть нижчими, ніж минулого року, у зв’язку з очікуваним зменшенням врожаїв та посиленням диспропорцій на ринку праці в умовах війни.

За прогнозом НБУ, у 2025-2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 4-6% на рік завдяки зниженню безпекових ризиків, що є основним припущенням прогнозу НБУ, поліпшенню споживчих та інвестиційних настроїв, упровадженню євроінтеграційних реформ.

"У післявоєнний час м’яка фіскальна політика й надалі підтримуватиме економіку, водночас дефіцит бюджету суттєво скоротиться завдяки зміцненню внутрішньої ресурсної бази", - додав він.

Прогнози щодо економіки України

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт України у 2023 році зріс на 5% після падіння на 28,8% у 2022 році.

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

Прогноз уряду України щодо зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування) морськими портами) та міграційних процесів тощо.