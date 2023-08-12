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Що буде з доларом після скасування фіксованого курсу: оцінки експертів

Фото: експерти оцінили, що буде з доларом після скасування фіксованого курсу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Наталія Юрченко

Курс долара після скасування фіксованої вартості не повинен дуже змінитися. Нацбанк може встановити невеликий неформальний коридор до поточного курсу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Фіксований курс гривні до долара скасують. Яку заміну готує НБУ та що буде з валютою".

НБУ зазначає, що планує перейти до гнучкого курсу долара. Це передбачає контроль і при необхідності, коригування ситуації на ринку.

Глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі РБК-Україна зазначив, що рамки курсу визначені не будуть. На його думку, якщо коридор буде якось обмежений, ринок одразу вийде на максимальне значення.

"Коридор - це точно не те, що вони збираються робити. Я дуже сумніваюсь, що вони даватимуть будь який орієнтир по значенню курсу і чи динаміку девальвації", - зазначив Вавріщук.

Голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій припускає, що на першому етапі для коливань курсу буде встановлено невеликий неформальний коридор у межах 30 копійок до поточного курсу. Саме в цьому коридорі курс і буде змінюватись.

Як повідомлялося, в Україні готуються перейти до гнучкого курсу долара, тому фіксований курс можуть скасувати.

НБУ також не виключає, що курс долара може коливатися після скасування фіксованої вартості.

Детальніше про те, яку заміну готує НБУ та що буде з валютою - читайте у нашому матеріалі.

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