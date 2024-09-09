Що Азербайджан вимагає від РФ по конфлікту з Вірменією: думка експерта

Врегулювання конфлікту з Вірменією є нагальним питанням для Азербайджану. Баку хоче досягти угоди двосторонніми перемовинами, без втручання посередників.

Про це заявив політолог із Грузії Гела Васадзе у коментарі до матеріалу РБК-Україна "Поворот не туди. Що стоїть за політикою Азербайджану щодо Росії і України" .

Нагадаємо, що Угода про мир і політичне врегулювання з Вірменією досі не підписана. Вона є важливою для Азербайджану, адже дозволить нарешті вивести Нагірний Карабах із сірої зони на світовій карті. Це потрібно заради залучення інвестицій для відбудови й стабілізації відносин з Вірменією.

Питання унормування двосторонніх відносин є загалом політичною волею сторін. Дипломати Вірменії та Азербайджану сходяться на тому, що укласти мирний договір реально до кінця 2024 року.

Однак деталі майбутньої мирної угоди досі обговорюються. Загалом вони стосуються демаркації кордону між двома країнами, а не лише Карабаху. У радянські часи він був дуже умовним.

Важливу роль у досягненні остаточного миру грає питання Зангезурського коридору - ділянки на півдні Вірменії, що сполучає Азербайджан із його відокремленою територією Нахічевань та з Туреччиною. Зазначається, що цей коридор має стратегічне значення, оскільки є частиною більш масштабного логістичного маршруту.

Аналітик з питань Південного Кавказу Польського інституту міжнародних відносин Войцех Войтасевич пояснює, що відкриття цього транспортного коридору прагнуть і Азербайджан, і Росія. Однак він зауважив, що Вірменія могла б це без проблем зробити, якби змогла контролювати його самостійно. Водночас Азербайджан хоче, щоб Зангезурський коридор був екстратріаріальним, щоб вірменські прикордонники не мали над ним контролю.

"Але й Росія, звичайно, теж хоче, щоб прикордонники ФСБ контролювали цю територію", - звернув увагу Войтасевич.

Пояснюється, що це питання є важливим, адже той, хто контролює коридор, матиме змогу здійснювати перевірки та отримувати транзитне мито з товарів, що ним прямують. Також сторона, що отримала б контроль, змогла б блокувати маршрут у разі потреби.

Саме тому Азербайджан хоче двосторонніх домовленостей з Вірменією. До процесу перемовин якнайменше мають втручатися посередники, що стосується і Росії.

"Баку від Москви потрібне одне, але дуже важливе, щоб Москва не заважала в регулюванні конфлікту з Вірменією за сценарієм Азербайджану", - каже грузинський політолог Гела Васадзе.