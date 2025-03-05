Що американці думають про дії Трампа і російсько-українську війну: свіже опитування

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа з низки питань, включно з економікою, зовнішньою політикою і корупцією, становить нижче 40%. Респонденти вважають Росію агресором і прохолодно поставилися до нав'язування Україні сировинної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos.
Загалом частка американців, які схвалюють дії Трампа, стабільна на рівні 44%. Однак лише третина американців схвалює його дії щодо зниження вартості життя у США. Це є ознакою занепокоєння через запровадження ним високих мит на імпорт, які посилюють побоювання щодо інфляції.
Дводенне опитування було проведено безпосередньо перед виступом Трампа на спільному засіданні Конгресу.
Трамп зробив поворот у бік тісніших відносин із Москвою і припинив військову допомогу Україні, яка захищає себе від повномасштабного російського вторгнення.
Опитування показало, що американці розділилися в думці щодо плану Трампа обумовити підтримку Вашингтона Україні отриманням США частки мінеральних багатств України. Близько 46% респондентів підтримали ув'язку допомоги США з угодою, порівняно з 50%, які виступили проти цієї ідеї.
У той час як Трамп звинувачує Україну в початку війни, американці загалом вважають Росію агресором у конфлікті. Близько 70% респондентів, включно з трьома чвертями демократів і двома третинами республіканців, погодилися з твердженням, що Росія винна в початку війни більше, ніж Україна.
Опитування показало, що 31% американців схвалюють дії Трампа щодо зниження вартості життя, що на 3 відсоткових пункти менше, ніж 34% в опитуванні, проведеному 21-23 лютого. При цьому 54% не схвалюють.
Трамп швидко вжив заходів щодо перегляду відносин Америки з рештою світу, запровадивши високі мита в розмірі 25% на імпорт із Мексики та Канади, а також мита в розмірі 20% на китайські товари.
Економісти кажуть, що тарифи будуть підстьобувати інфляцію. Перемога Трампа на президентських виборах 2024 року частково зумовлена загальним невдоволенням кількома роками високої інфляції за Джозефа Байдена. Тільки 31% опитаних погодилися з твердженням, що тарифи були б хорошою ідеєю, навіть якщо ціни зростуть.
Урядові звіти минулого тижня вказали на стійко високу інфляцію в січні. З поправкою на більш високі ціни споживчі витрати показали найбільше падіння з лютого 2021 року.
Трамп також струснув федеральний уряд, призначивши Ілона Маска, найбагатшу людину у світі, відповідальним за реорганізацію кадрового складу, зокрема за рахунок скорочення багатьох посад у сфері державної служби в перші тижні перебування Трампа при владі.
У той час як опитування Reuters/Ipsos показало, що скорочення федерального уряду було широко популярним - 59% респондентів заявили, що підтримують цю ідею - підтримка масових звільнень держслужбовців була значно нижчою. Тільки 40% респондентів заявили, що підтримують звільнення десятків тисяч федеральних службовців. Близько 57% виступили проти.
П'ятдесят відсотків опитаних заявили, що Трамп зайшов занадто далеко з очолюваною Маском програмою скорочення державних витрат.
В опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному онлайн і в усій країні, узяли участь 1174 дорослі американці, похибка становила 3 відсоткові пункти.
Нагадаємо, Трамп під час промови в Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливий лист від Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир.
Угода з Україною щодо корисних копалин зірвалася після скандальної зустрічі Трампа із Зеленським 28 лютого. Очікувалося, що її буде підписано 4 березня, однак цього не сталося.