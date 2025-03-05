Що американці думають про дії Трампа і російсько-українську війну: свіже опитування

Загалом частка американців, які схвалюють дії Трампа, стабільна на рівні 44%. Однак лише третина американців схвалює його дії щодо зниження вартості життя у США. Це є ознакою занепокоєння через запровадження ним високих мит на імпорт, які посилюють побоювання щодо інфляції.

Дводенне опитування було проведено безпосередньо перед виступом Трампа на спільному засіданні Конгресу.

Московський поворот

Трамп зробив поворот у бік тісніших відносин із Москвою і припинив військову допомогу Україні, яка захищає себе від повномасштабного російського вторгнення.

Опитування показало, що американці розділилися в думці щодо плану Трампа обумовити підтримку Вашингтона Україні отриманням США частки мінеральних багатств України. Близько 46% респондентів підтримали ув'язку допомоги США з угодою, порівняно з 50%, які виступили проти цієї ідеї.

У той час як Трамп звинувачує Україну в початку війни, американці загалом вважають Росію агресором у конфлікті. Близько 70% респондентів, включно з трьома чвертями демократів і двома третинами республіканців, погодилися з твердженням, що Росія винна в початку війни більше, ніж Україна.

Торгова війна

Опитування показало, що 31% американців схвалюють дії Трампа щодо зниження вартості життя, що на 3 відсоткових пункти менше, ніж 34% в опитуванні, проведеному 21-23 лютого. При цьому 54% не схвалюють.

Трамп швидко вжив заходів щодо перегляду відносин Америки з рештою світу, запровадивши високі мита в розмірі 25% на імпорт із Мексики та Канади, а також мита в розмірі 20% на китайські товари.

Економісти кажуть, що тарифи будуть підстьобувати інфляцію. Перемога Трампа на президентських виборах 2024 року частково зумовлена загальним невдоволенням кількома роками високої інфляції за Джозефа Байдена. Тільки 31% опитаних погодилися з твердженням, що тарифи були б хорошою ідеєю, навіть якщо ціни зростуть.

Урядові звіти минулого тижня вказали на стійко високу інфляцію в січні. З поправкою на більш високі ціни споживчі витрати показали найбільше падіння з лютого 2021 року.

Дії Ілона Маска

Трамп також струснув федеральний уряд, призначивши Ілона Маска, найбагатшу людину у світі, відповідальним за реорганізацію кадрового складу, зокрема за рахунок скорочення багатьох посад у сфері державної служби в перші тижні перебування Трампа при владі.

У той час як опитування Reuters/Ipsos показало, що скорочення федерального уряду було широко популярним - 59% респондентів заявили, що підтримують цю ідею - підтримка масових звільнень держслужбовців була значно нижчою. Тільки 40% респондентів заявили, що підтримують звільнення десятків тисяч федеральних службовців. Близько 57% виступили проти.

П'ятдесят відсотків опитаних заявили, що Трамп зайшов занадто далеко з очолюваною Маском програмою скорочення державних витрат.

В опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному онлайн і в усій країні, узяли участь 1174 дорослі американці, похибка становила 3 відсоткові пункти.