Что американцы думают о действиях Трампа и российско-украинской войне: свежий опрос

В целом доля американцев, которые одобряют действия Трампа, стабильная на уровне 44%. Однако лишь треть американцев одобряет его действия по снижению стоимости жизни в США. Это является признаком беспокойства из-за введения им высоких пошлин на импорт, которые усиливают опасения по поводу инфляции.

Двухдневный опрос был проведен непосредственно перед выступлением Трампа на совместном заседании Конгресса.

Московский поворот

Трамп сделал поворот в сторону более тесных отношений с Москвой и прекратил военную помощь Украине, которая защищает себя от полномасштабного российского вторжения.

Опрос показал, что американцы разделились во мнении относительно плана Трампа обусловить поддержку Вашингтона Украине получением США доли минеральных богатств Украины. Около 46% респондентов поддержали увязку помощи США со сделкой, по сравнению с 50%, которые выступили против этой идеи.

В то время как Трамп обвиняет Украину в начале войны, американцы в целом считают Россию агрессором в конфликте. Около 70% респондентов, включая три четверти демократов и две трети республиканцев, согласились с утверждением, что Россия виновата в начале войны больше, чем Украина.

Торговая война

Опрос показал, что 31% американцев одобряют действия Трампа по снижению стоимости жизни, что на 3 процентных пункта меньше, чем 34% в опросе, проведенном 21-23 февраля. При этом 54% не одобряют.

Трамп быстро принял меры по пересмотру отношений Америки с остальным миром, введя во высокие пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады, а также пошлины в размере 20% на китайские товары.

Экономисты говорят, что тарифы будут подстегивать инфляцию. Победа Трампа на президентских выборах 2024 года отчасти обусловлена всеобщим недовольством несколькими годами высокой инфляции при Джозефе Байдене. Только 31% опрошенных согласились с утверждением, что тарифы были бы хорошей идеей, даже если цены вырастут.

Правительственные отчеты на прошлой неделе указали на устойчиво высокую инфляцию в январе. С поправкой на более высокие цены потребительские расходы показали самое большое падение с февраля 2021 года.

Действия Илона Маска

Трамп также встряхнул федеральное правительство, назначив Илона Маска, самого богатого человека в мире, ответственным за реорганизацию кадрового состава, в том числе за счет сокращения многих должностей в сфере государственной службы в первые недели пребывания Трампа у власти.

В то время как опрос Reuters/Ipsos показал, что сокращение федерального правительства было широко популярно - 59% респондентов заявили, что поддерживают эту идею - поддержка массовых увольнений госслужащих была значительно ниже. Только 40% респондентов заявили, что поддерживают увольнение десятков тысяч федеральных служащих. Около 57% выступили против.

Пятьдесят процентов опрошенных заявили, что Трамп зашел слишком далеко с возглавляемой Маском программой сокращения государственных расходов.

В опросе Reuters/Ipsos, проведенном онлайн и по всей стране, приняли участие 1174 взрослых американца, погрешность составила 3 процентных пункта.