Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости

После развала Советского Союза на территории Украины оказалась четвертая по размеру армия в мире плюс колоссальные запасы боеприпасов и военной техники. Кроме того, под контролем молодого независимого государства находились почти 180 межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками.

Но украинские власти оказались абсолютно неготовыми управлять ВСУ в таком объеме или хотя бы даже сохранить арсенал вооружения, боеприпасов и техники. Как итог, финансовые проблемы и внешнее давление вынудили независимую Украину отказаться от ядерного оружия, распродать военное имущество и начать резкое сокращение армии.

Остановить путь развала ВСУ смогла только внешняя агрессия. Начиная с 2014 года армия вынуждена была начать возрождение. Становление нового украинского войска идет параллельно с отражением военной агрессии России. Согласно рейтингу Global Firepower по состоянию на 2021 год, наш соперник – вторая по силе армия мира. Вооруженные силы Украины в этом списке 25-е.

Проблемы численности

Начинали свой путь Вооруженные силы Украины с 24 августа 1991 года, когда Верховная рада переподчинила себе все военные формирования, дислоцированные на территории бывшей УССР. Этим же решением парламент создал Министерство обороны, которое уже в свою очередь приступило к формированию ВСУ.

"Наследство", доставшееся молодому государству от почившего Советского Союза, было крайне обширным. На территории Украины на момент развала СССР дислоцировались три общевойсковые армии и две танковые, армия ПВО и ракетная армия, а также один армейский корпус. Ко всему этому добавлялся ядерный арсенал и корабли Черноморского флота.

Украина была вынуждена отказаться от ядерного оружия и его носителей (фото: pravdorub.info)

Численность военнослужащих составляла почти 800 тысяч человек, а общий штат Вооруженных сил, включая гражданские специальности, был на уровне почти 1 млн человек. По состоянию на 2021 год армию аналогичного масштаба имеют только США, Китай, Россия, Северная Корея и Индия.

Но уже вскоре после обретения независимости украинское руководство осознало, что содержать такой штат ВСУ нет ни возможностей ни условий. С 1992 года армию Украины начали планомерно сокращать в численности. Публично руководство ВСУ называло это "оптимизацией" и "реформированием".

Так, уже к 1995 году количество военнослужащих сократили в два раза – до 400 тысяч человек, еще через три года их уже стало 320 тысяч, а на рубеже тысячелетий украинская армия насчитывала около 300 тысяч военнослужащих.С 2000 по 2013 этот процесс продолжал безостановочно двигаться в сторону уменьшения численности ВСУ.

Во времена президентства Виктора Ющенко (2005 – 2009 года) он был связан с тем, что Украина объявила о направлении в сторону НАТО и планировала построить немногочисленные и мобильные Вооруженные силы, предназначенные прежде всего для участия в международных миротворческих миссиях.

Приход Виктора Януковича на пост президента в 2010 году ускорил развал ВСУ. К концу 2013 года в Украине уже насчитывалось всего около 120 тысяч военных, а призыв на срочную службу и вовсе был отменен.

Захват Крыма и начало войны на Донбассе вынудили украинские власти в корне пересмотреть свое отношение к армии. Призыв срочников в ВСУ возобновили, а несколько волн мобилизации повысили численность армии почти в два раза – до 200 тысяч человек.

На таком уровне штат Вооруженных сил держался последние семь лет. Летом текущего года парламент поддержал инициативу президента Владимира Зеленского и увеличил граничную численность армии еще на 15 тысяч.

Предполагается, что это место будет "зарезервировано" для военнослужащих сил территориальной обороны. Впрочем, военные эксперты указывают на то, что очевидной корреляции между численностью армии и ее силой нету.

"Если говорить о численности, то она не имеет никакого отношения к эффективности вооруженных сил. Намного более важно внедрение сетецентрического подхода, который оперативно соединяет данные разведки, органов управления и средств поражения", – объяснил РБК-Украина замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

На практике этот подход доказал свою эффективность во время войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах осенью прошлого года. Азербайджанские военные оперативно получали развединформацию с беспилотников и наносили точечные удары по противнику. Численное превосходство армянской армии в данной ситуации не давало ей никакого преимущества.

Соответственно, подчеркивает Самусь, увеличение или уменьшение численности украинской армии не должно быть самоцелью для властей. Более того он считает крайне необходимым избавиться от "рудимента советской эпохи" – призыва срочников. Военный эксперт предлагает заменить его введением коротких курсов военной подготовки для всех граждан.

Большая распродажа

Параллельно с сокращением численности происходило и уменьшение запасов военной техники и вооружения. Следует отметить, что во многом это была не просто прихоть украинских чиновников, но и требование международных партнеров.

Дело в том, что Украина взяла на себя соответствующие обязательства, подписав Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Этот документ установил ограничения для стран-подписантов, касающееся количества военной техники и вооружения.

Целью было заявлено "предотвратить какие-либо военные конфликты в Европе". На практике соблюдение условий Договора должно было бы существенно ограничить наступательные возможности европейских армий.

Этот договор был подписан 16 странами НАТО, странами Варшавского Договора и СССР еще в ноябре 1990 года, то есть до развала Союза. Уже после этого Россия, Украина и другие постсоветские государства распределили между собой квоты на максимально допустимое количество единиц военной техники.

Например, в "Киевском военном округе", согласно ДОВСЕ, должно было размещаться не более 2 200 танков и 1 500 артиллерийских систем.

Украина ограничила количество своей техники, излишки были проданы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

И если Украина достаточно быстро выполнила взятые на себя обязательства, то Россия фактически проигнорировала требования ДОВСЕ о сокращении вооружения.

Основная претензия властей РФ состояла в том, что расширение НАТО на восточную Европу нарушает принципы Договора. В мае 2015 года, уже после военной агрессии в Украине, Россия и вовсе заявила, что выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Для Украины же ведение боевых действий на собственной территории не стало причиной для того, чтобы каким-либо образом отклониться от своих обязательств по ДОВСЕ. Более того, для контроля за выполнением квотных ограничений по количеству техники в Украину неоднократно прибывали многонациональные инспекции.

Если на середину 1991 года ВСУ могли располагать 9 тысячами танков, то по условиям подписанного Договора, их количество нужно было сократить более чем на половину – на 5,3 тысяч штук. Также Украина обязана была лишиться около трети (477 единиц) своих боевых самолетов.

Эти обязательства были выполнены и "перевыполнены", так как большое количество вооружения ушло на экспорт или было просто списано и уничтожено. По ориентировочным оценкам, за 2005 – 2014 года было распродано военного имущества на почти 3 млрд гривен. В частности, "с молотка" ушли 832 танка, 202 самолета, 232 вертолета и около 28,5 тысяч единиц ракетно-артиллерийского вооружения.

Правоохранители считают, что украинскую армию сознательно доводили до полного разложения. В июне 2020 года бывшему начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане сообщили о подозрении в госизмене.

Госбюро расследований считает, что он совместно с экс-министрами обороны Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным и под руководством бывшего главы государства Виктора Януковича сознательно сокращал численность армии и снижал ее боеготовность.

Во времена Януковича армию планомерно ослабляли (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Это, по версии следствия, делалось в интересах Российской Федерации. Подозреваемые Саламатин и Лебедев скрываются в России и в оккупированном Крыму, а генерал Замана ходит в украинские суды и пытается снять с себя предъявленные подозрения.

Как бы там не было, к началу российской агрессии весной 2014 года ВСУ подошли в ослабленном состоянии с минимальной численностью и недостатком современного вооружения. Не имея фактически другого пути, украинская армия вынуждена была реформироваться в быстром темпе.

В новых условиях

Вооруженные силы начали задействоваться в АТО с 8 апреля 2014 года после решения и.о. президента Александра Турчинова. Впрочем, первые операции на Донбассе нередко становились провальными из-за дезорганизации украинских военных, предательства в штабах и умелого использования сепаратистами местных жителей.

На помощь в той ситуации пришли добровольческие батальоны Национальной гвардии и МВД, которые задействовали для освобождения оккупированных населенных пунктов летом 2014-го.

Вооруженные силы удалось переформатировать и усилить за счет проведения шести волн мобилизации. Было призвано почти 200 тысяч военных, что позволило сформировать новые бригады и батальоны.

Кроме того, власти возобновили призыв на срочную службу и сформировали новый вид войск – Силы специальных операций. Также окончательно приступила к исполнению обязанностей совместная военная бригада Украины, Польши и Литвы. Она построена по стандартам НАТО и создана для участия в международных миротворческих миссиях.

Война с Россией поставила перед Украиной сложную задача и по восстановлению оборонно-промышленного комплекса. Годы недофинансирования, а также разрыв кооперации с российскими заводами сказались на его состоянии. Усугубила положение серия взрывов на складах боеприпасов в 2016 – 2017 годах.

Украинская "оборонка" начала возраждаться вместе с армией после нападения России (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В таких условиях инициативу перехватил частный бизнес. По состоянию на текущий год около 40-50% государственного оборонного заказа выполняют частники. Полностью преодолеть зависимость от российских комплектующих не получилось, особенно в части авиастроения и запчастей для зенитно-ракетных комплексов.

Но в то же время удалось создать новое украинское оружие. Речь в первую очередь о комплексе крылатых ракет "Нептун", которые поступили на вооружение ВСУ ровно год назад.

Сейчас построение новой украинской армии фактически базируется на двух основных критериях – это соответствие стандартам НАТО и достаточный уровень финансирования. Последний показатель говорит сам за себя. Если по состоянию на 2013 года финансирование Минобороны составляло меньше 1% ВВП, то последние годы на силы безопасности и обороны выделяется бюджет на уровне 5% ВВП.

Что касается стандартов армий Северо-Атлантического Альянса, то украинское военное руководство полноценно начало работать в этом направлении с 2016 года. К началу 2021 года завершился переход органов военного управления на функционирования в составе типичных для НАТО J-структур.

Эта модель означает, что в органы управления на уровне штабов включены представители всех родов войск. Также в прошлом году произошел процесс разделения функций начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ, были созданы пять новых командований (Медицинских сил, Объединенных сил, Сил логистики, Войск связи и кибербезопасности), изменились воинские звания и система логистического обеспечения.

Более того, в 2019 году украинские Силы спецопераций первыми из всех родов войск достигли взаимосовместимости с коллегами из НАТО и теперь имеют право привлекаться к операциям стран Альянса. Вступивший в силу 1 августа закон о Национальном сопротивлении дополнительно определяет полномочия и функции ССО.

Военный эксперт Михаил Самусь признает, что за последние семь лет Украина совершила качественный рывок на пути к НАТО, в первую очередь, касательно логистических процессов в Генштабе и организационной структуры. Дальше следует подтянуть к этим стандартам технику и оружие, которое используют украинские воины, считает он.

Впрочем, глава Украинского милитарного портала Тарас Чмут не видит тут проблемы и обращает внимание, что страны Альянса, такие как Болгария, Польша, Румыния до сих пор используют советскую технику. А на вооружении Турции и Греции и вовсе стоят российские ЗРК С-400 и С-300.

"Тут нет никакого нарушения стандартов НАТО или движения в обратном направлении. Каждая страна НАТО использует ту технику и вооружение, которое считает необходимым", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Последние годы Вооруженные силы Украины демонстрируют поступательное движение вверх в рейтинге сильнейших армий мира. Сейчас, по оценке Global Firepower, ВСУ занимают 25-е место среди 140 стран. Еще год назад мы были 27-ми.

Аналитики оценили достаточно высоко показатели украинской армии, например, по количеству танков, бронемашин и артиллерийских систем. Global Firepower насчитал танков 2,4 тысяч штук (13 место в мире), 11,4 тысяч бронемашин (7 место) и 785 единиц самоходной и 2 тысячи единиц буксируемой артиллерии (8 и 7 место в мире соответственно).

Намного хуже ситуация с военной авиацией и корабельно-катерным составом. По количеству плавсредств (патрульные катера и корабли) Украина занимает 64 место, имея 25 единиц.

По количеству воздушных судов у ВСУ 36 место. По оценкам составителей рейтинга, у нашей армии на вооружении 145 вертолетов и 67 штук боевых самолетов.

Прошедшие 30 лет украинские Вооруженные силы преодолели скачкообразным движением – от болезненных падений и деморализации до возрождения и проведения удачных широкомасштабных боевых операций против намного более сильного соперника. Впрочем, за последние семь лет армии удалось завоевать еще один, не менее ценный актив, чем добытый в войне опыт. Речь о доверии граждан. Именно по этому показателю за последние годы ВСУ являются бессменным лидером среди всех государственных институций страны.