Щитки для педагогов, условия самоизоляции и проветривание классов: правила работы школ при карантине

Требования к организации образовательного процесса включают в себя:
допуск в учебное заведение должен происходить по заранее разработанному графику и маршруту;
вход и нахождение в учебном заведении посторонних, включая родителей, разрешается только в средствах индивидуальной защиты после проверки температуры и согласования с руководством учреждения;
вход в помещения учебного заведения разрешен только при использовании средств индивидуальной защиты, исключение сделано для учеников 1-4 классов;
педагогам рекомендовано использовать в качестве защитных средств щитки;
на всех мероприятиях учебного заведения должны быть места для обработки рук дезинфицирующими средствами;
при выявлении коронавируса у одного из учеников весь класс должен уйти на самоизоляцию;
после каждого урока помещение класса необходимо проветривать не менее 10 минут;
при выявлении у ученика симптомов простудного заболевания он должен одеть маску и быть изолирован, после этого родители и преподаватели принимают решение об обращении к врачу.
Минздрав также выпустил рекомендации по организации питания в школах, требования к транспорту, который перевозит учеников, и требования к обращению с использованными средствами индивидуальной защиты. Полный текст положения можно посмотреть по ссылке.