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Щитки для педагогів, умови самоізоляції та провітрювання КЛАСІВ: правила роботи шкіл при карантині

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я затвердило правила навчання в школах на період карантину по коронавірусу. Відповідальність за їх виконання покладено на керівників освітніх установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Вимоги до організації освітнього процесу мати в собі:

  • допуск до навчального закладу повинен відбуватися за заздалегідь розробленим графіком і маршрутом;
  • вхід і перебування в навчальному закладі сторонніх, включаючи батьків, дозволяється тільки в засобах індивідуального захисту після перевірки температури і узгодження з керівництвом установи;
  • вхід в приміщення навчального закладу дозволений тільки при використанні засобів індивідуального захисту, виняток зроблено для учнів 1-4 класів;
  • педагогам рекомендовано використовувати в якості захисних засобів щитки;
  • на всіх заходах навчального закладу повинні бути місця для обробки рук дезінфікуючими засобами;
  • при виявленні коронавірусу у одного з учнів весь клас повинен піти на самоізоляцію;
  • після кожного уроку приміщення класу необхідно провітрювати не менше 10 хвилин;
  • при виявленні в учня симптомів простудного захворювання він повинен одягнути маску і бути ізольований, після цього батьки і викладачі приймають рішення про звернення до лікаря.

МОЗ також випустив рекомендації з організації харчування в школах, вимоги до транспорту, який перевозить учнів, і вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту. Повний текст положення можна подивитися по посилання.

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