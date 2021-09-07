Щитки для педагогів, умови самоізоляції та провітрювання КЛАСІВ: правила роботи шкіл при карантині

Вимоги до організації освітнього процесу мати в собі:
допуск до навчального закладу повинен відбуватися за заздалегідь розробленим графіком і маршрутом;
вхід і перебування в навчальному закладі сторонніх, включаючи батьків, дозволяється тільки в засобах індивідуального захисту після перевірки температури і узгодження з керівництвом установи;
вхід в приміщення навчального закладу дозволений тільки при використанні засобів індивідуального захисту, виняток зроблено для учнів 1-4 класів;
педагогам рекомендовано використовувати в якості захисних засобів щитки;
на всіх заходах навчального закладу повинні бути місця для обробки рук дезінфікуючими засобами;
при виявленні коронавірусу у одного з учнів весь клас повинен піти на самоізоляцію;
після кожного уроку приміщення класу необхідно провітрювати не менше 10 хвилин;
при виявленні в учня симптомів простудного захворювання він повинен одягнути маску і бути ізольований, після цього батьки і викладачі приймають рішення про звернення до лікаря.
МОЗ також випустив рекомендації з організації харчування в школах, вимоги до транспорту, який перевозить учнів, і вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту. Повний текст положення можна подивитися по посилання.