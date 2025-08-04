Щит від російського терору стане міцнішим: Зеленський про нову допомогу від Нідерландів

Рішення Нідерландів виділити 500 млн євро на купівлю американської зброї для України допоможе посилити захист від регулярних російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами президента, він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.
"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита", - наголосив Зеленський.
Він нагадав, що в межах пакета на 500 млн євро від Нідерландів Україна отримає американську зброю, зокрема ракети для систем Patriot. Це перший подібний крок серед країн НАТО в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари по Україні.
"Це точно допоможе захистити життя наших людей!" - звернув увагу глава держави.
Також він зазначив, що таке рішення Нідерландів стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.
Зеленський подякував генсеку НАТО Марку Рютте та Схоофу за допомогу. Також він запросив прем'єра Нідерландів відвідати Україну.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував, що Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Гроші на купівлю військової допомоги виділили Нідерланди.
За його словами, до допомоги входять ракети і деталі для систем ППО Patriot і HAWK.