Щит від російського терору стане міцнішим: Зеленський про нову допомогу від Нідерландів

За словами президента, він провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що в межах пакета на 500 млн євро від Нідерландів Україна отримає американську зброю, зокрема ракети для систем Patriot. Це перший подібний крок серед країн НАТО в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари по Україні.

"Це точно допоможе захистити життя наших людей!" - звернув увагу глава держави.

Також він зазначив, що таке рішення Нідерландів стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

Зеленський подякував генсеку НАТО Марку Рютте та Схоофу за допомогу. Також він запросив прем'єра Нідерландів відвідати Україну.