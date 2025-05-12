Ще три ППО та майже 1200 окупантів: в Генштабі оновили дані щодо втрат військ РФ

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби 11 травня і до вечора на фронті відбулося 111 боїв.

У Силах оборони розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" - так фіксується найбільша кількість штурмів та атак з боку противника.

Додамо, в оприлюдненому 12 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що ЗСУ нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів на півночі Харківської області та на Новопавлівському напрямку.

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