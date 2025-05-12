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Ще три ППО та майже 1200 окупантів: в Генштабі оновили дані щодо втрат військ РФ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України ліквідували ще 1170 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 27 ББМ, 48 артсистем та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 967 060 (+1170) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 800 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 473 (+27) од.;
  • артилерійських систем - 27 718 (+48) од.;
  • РСЗВ - 1 381 од.;
  • засоби ППО - 1 162 (+3) од.;
  • літаків - 372 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 35 678 (+141) од.;
  • крилатих ракет - 3 197 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 48 118 (+171) од.;
  • спеціальної техніки - 3 884 (+6) од.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що з початку доби 11 травня і до вечора на фронті відбулося 111 боїв.

У Силах оборони розповіли, що Покровський напрямок залишається "найгарячішим" - так фіксується найбільша кількість штурмів та атак з боку противника.

Додамо, в оприлюдненому 12 травня звіті експертів Інституту вивчення війни (ISW) з показаними оновленими картами бойових дій повідомлялося, зокрема, що ЗСУ нещодавно просунулися під Торецьком. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів на півночі Харківської області та на Новопавлівському напрямку.

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