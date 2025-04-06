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Ще три медалі: гімнастка Онофрійчук тріумфувала на етапі Кубка світу (відео)

Софія, Неділя 06 квітня 2025 18:57
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Ще три медалі: гімнастка Онофрійчук тріумфувала на етапі Кубка світу (відео) Фото: Таїсія Онофрійчук (facebook.com/team.ukraine.rg)
Автор: Андрій Костенко

Чотири медалі загалом завоювала 16-річна Таїсія Онофрійчук на першому етапі Кубка світу з художньої гімнастики в болгарській Софії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

До дебютного на рівні Кубка світу "золота" в багатоборстві, яке українка здобула в перший день змагань (5 квітня), сьогодні вона додала ще три нагороди в окремих видах.

Онофрійчук виграла золоту медаль у вправах зі стрічкою, отримавши за свій виступ 27,450 бала. Вона випередила найближчу суперницю – польку Ліліану Левінську на 0,450 бала.

Потім українка тріумфувала у вправах з булавами, отримавши найвищу оцінку – 28.900 бали. У цьому фіналі змагалась ще одна вітчизняна гімнастка – Поліна Каріка, яка з результатом 26,850 бала зупинилася за крок від п'єдесталу.

У фіналі вправ з обручем Онофрійчук фінішувала другою. З результатом 28,850 вона лише на 0,65 бала поступилась болгарці Стіляні Ніколовій та виборола "срібло".

Єдиною дисципліною, в якій Онофрійчук залишилася без нагород, стали вправи з м'ячем. Наша спортсменка показала п'ятий результат (26,400 бала). А перемогу тут також здобула Ніколова, випередивши українку на 2,55 бала.

На жаль у командних вправах збірна України жодного разу не зуміла піднятися на п'єдестал. "Синьо-жовті" фінішували п'ятими в усіх видах.

Від України на перший етап Кубка світу були заявлені дві спортсменки в індивідуальних вправах: Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка. У команді нашу збірну представили Поліна Городнича, Валерія Перемета, Кіра Ширікіна, Надія Юріна та Олександра Ющак.

Другий етап Кубка світу з художньої гімнастики відбудеться 18-20 квітня в азербайджанському Баку.

До слова, жіноча збірна України з футболу перемогла головного суперника та очолила таблицю в Лізі націй.

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