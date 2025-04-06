Еще три медали: гимнастка Онофрийчук триумфовала на этапе Кубка мира (видео)

Четыре медали в целом завоевала 16-летняя Таисия Онофрийчук на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике в болгарской Софии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

К дебютному на уровне Кубка мира "золоту" в многоборье, которое украинка добыла в первый день соревнований (5 апреля), сегодня она добавила еще три награды в отдельных видах.

Онофрийчук выиграла золотую медаль в упражнениях с лентой, получив за свое выступление 27,450 балла. Она опередила ближайшую соперницу - польку Лилиану Левинскую на 0,450 балла.

Затем украинка триумфовала в упражнениях с булавами, получив наивысшую оценку - 28.900 балла. В этом финале соревновалась еще одна отечественная гимнастка - Полина Карика, которая с результатом 26,850 балла остановилась в шаге от пьедестала.

В финале упражнений с обручем Онофрийчук финишировала второй. С результатом 28,850 она лишь на 0,65 балла уступила болгарке Стиляне Николовой и завоевала "серебро".

Единственной дисциплиной, в которой Онофрийчук осталась без наград, стали упражнения с мячом. Наша спортсменка показала пятый результат (26,400 балла). А победу здесь также одержала Николова, опередив украинку на 2,55 балла.

К сожалению в командных упражнениях сборная Украины ни разу не сумела подняться на пьедестал. "Сине-желтые" финишировали пятыми во всех видах.

От Украины на первый этап Кубка мира были заявлены две спортсменки в индивидуальных упражнениях: Таисия Онофрийчук и Полина Карика. В команде нашу сборную представили Полина Городничая, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Надежда Юрина и Александра Ющак.

Второй этап Кубка мира по художественной гимнастике состоится 18-20 апреля в азербайджанском Баку.