Ще тисяча окупантів і майже 50 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 408240 (+1000) осіб ліквідовано;

танків - 6526 (+3) од.;

бойових броньованих машин - 12410 (+37) од.;

артилерійських систем - 9916 (+49) од.;

РСЗВ - 999 (+2) од.;

засоби ППО - 682 (+2) од.;

літаків - 339 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32) од.;

крилаті ракети - 1903 од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36) од.;

спеціальна техніка - 1575 (+9) од.

Ситуація на фронті 23 лютого

Раніше повідомлялося, що за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 23 лютого, протягом доби на фронтах в Україні відбулося 101 бойове зіткнення. Російські загарбники тиснуть і намагаються штурмувати населені пункти на Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах ворога. Крім того, підрозділами ракетних військ ЗСУ було завдано ураження по 4 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 логістичному хабу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 наземній станції управління БпЛА інтервентів.