Еще тысяча окупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 408240 (+1000) человек ликвидировано;

танков - 6526 (+3) ед.;

боевых бронированных машин - 12410 (+37) ед.;

артиллерийских систем - 9916 (+49) ед.;

РСЗО - 999 (+2) ед.;

средства ПВО - 682 (+2) ед.;

самолетов - 339 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7628 (+32) ед.;

крылатые ракеты - 1903 ед.;

корабли/катера - 25 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед;

специальная техника - 1575 (+9) ед.

Ситуация на фронте 23 февраля

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 23 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 101 боевое столкновение. Российские захватчики давят и пытаются штурмовать населенные пункты на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах врага. Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА интервентов.