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Еще тысяча окупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, таким образом, общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составили уже более 408 тысяч солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 49 артсистем и 2 РСЗО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 408240 (+1000) человек ликвидировано;
  • танков - 6526 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 12410 (+37) ед.;
  • артиллерийских систем - 9916 (+49) ед.;
  • РСЗО - 999 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 682 (+2) ед.;
  • самолетов - 339 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7628 (+32) ед.;
  • крылатые ракеты - 1903 ед.;
  • корабли/катера - 25 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12960 (+36) ед;
  • специальная техника - 1575 (+9) ед.

Ситуация на фронте 23 февраля

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 23 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 101 боевое столкновение. Российские захватчики давят и пытаются штурмовать населенные пункты на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах врага. Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА интервентов.

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