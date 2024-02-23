Еще тысяча окупантов и почти 50 артсистем: Генштаб обновил потери России в Украине

Украинские военные за сутки ликвидировали еще тысячу российских оккупантов, таким образом, общие потери росармии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в нашу страну составили уже более 408 тысяч солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 49 артсистем и 2 РСЗО
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.24 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 23 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 101 боевое столкновение. Российские захватчики давят и пытаются штурмовать населенные пункты на Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах врага. Кроме того, подразделениями ракетных войск ВСУ было нанесено поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 логистическому хабу, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 наземной станции управления БПЛА интервентов.
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