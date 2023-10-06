Ще понад 600 окупантів і 20 танків: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Сили оборони України ліквідували минулої доби ще 620 російських окупантів. Також бійці ЗСУ знищили 20 ворожих танків, понад 20 артсистем та 29 безпілотників противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook- сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 06.10.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 281090 (+620) осіб ліквідовано;

танків - 4777 (+20) од.;

бойових броньованих машин - 9082 (+30) од.;

артилерійських систем - 6666 (+23) од.;

РСЗВ - 806 (+2) од.;

засоби ППО - 540 од.;

літаків - 315 од.;

вертольотів - 316 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5158 (+29) од.;

крилаті ракети - 1530 од.;

кораблі/катери - 20 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 9015 (+35) од.;

спеціальна техніка - 951 (+3) од.

Ситуація на фронті 6 жовтня

За даними Генерального штабу вранці 6 жовтня, минулої доби сталося 37 бойових зіткнень на фронтах. Війсьник ЗСУ продовжує оборону на сході та півдні України. Крім того, наші захисники наступають на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ ЗСУ уражені вузол зв'язку, зенітно-ракетний комплекс, важка вогнеметна система, 9 артилерійських засобів, склад паливно-мастильних матеріалів, станція радіолокації та станція РЕБ ворога.