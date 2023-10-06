Еще более 600 оккупантов и 20 танков: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Силы обороны Украины ликвидировали за прошедшие сутки еще 620 российских оккупантов. Также бойцы ВСУ уничтожили 20 вражеских танков, более 20 артсистем и 29 беспилотников противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генерального штаба утром 6 октября, за прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на фронтах. Военнык ВСУ продолжают оборону на востоке и юге Украины. Кроме того, наши защитники наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 7 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделениями ракетных войск ВСУ поражены узел связи, зенитно-ракетный комплекс, тяжелая огнеметная система, 9 артиллерийских средств, склад горюче-смазочных материалов, радиолокационная станция и станция РЭБ врага.
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