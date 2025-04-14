Ще понад 1300 загарбників і 2 засоби ППО: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

За добу українські захисники ліквідували ще 1310 російських окупантів, а також знищили чималу кількість ворожої військової техніки, зокрема й дві системи протиповітряної оборони.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 квітня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.
Також в Силах оборони України розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак була на Покровському напрямку.
В оприлюдненому 14 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що українські захисники нещодавно просунулися поблизу Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Часового Яру Донецької області, Борової та Тихого Харківської області.
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