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Ще понад 1300 загарбників і 2 засоби ППО: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/easternforce)
Автор: Володимир Костирін

За добу українські захисники ліквідували ще 1310 російських окупантів, а також знищили чималу кількість ворожої військової техніки, зокрема й дві системи протиповітряної оборони.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 933 980 (+1310) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 622 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 130 (+42)  од.;
  • артилерійських систем - 26 222 (+59) од.;
  • РСЗВ - 1 362 од.;
  • засоби ППО - 1 130 (+2) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 544 (+119) од.;
  • крилатих ракет - 3 145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 44 129 (+179) од.;
  • спеціальної техніки - 3801 (+2) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 13 квітня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони України розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів та атак була на Покровському напрямку.

В оприлюдненому 14 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що українські захисники нещодавно просунулися поблизу Торецька. Між тим фіксується просування з боку російських окупантів біля Часового Яру Донецької області, Борової та Тихого Харківської області.

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