Еще более 1300 захватчиков и 2 средства ПВО: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 933 980 (+1310) человек ликвидировано;

танков - 10 622 (+19) ед.;

боевых бронированных машин - 22 130 (+42) ед.;

артиллерийских систем - 26 222 (+59) ед.;

РСЗО - 1 362 ед.;

средства ПВО - 1 130 (+2) ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 544 (+119) ед.;

крылатых ракет - 3 145 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 44 129 (+179) ед.;

специальной техники - 3801 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак было на Покровском направлении.

В обнародованном 14 апреля отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что украинские защитники недавно продвинулись вблизи Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Часового Яра Донецкой области, Боровой и Тихого Харьковской области.