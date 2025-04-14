Еще более 1300 захватчиков и 2 средства ПВО: Генштаб ВСУ обновил потери росармии

За сутки украинские защитники ликвидировали еще 1310 российских оккупантов, а также уничтожили большое количество вражеской военной техники, в том числе и две системы противовоздушной обороны.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 14 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 13 апреля информировали, что с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.
Также в Силах обороны Украины рассказали, что наибольшее количество вражеских штурмов и атак было на Покровском направлении.
В обнародованном 14 апреля отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) говорилось о том, что украинские защитники недавно продвинулись вблизи Торецка. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Часового Яра Донецкой области, Боровой и Тихого Харьковской области.
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