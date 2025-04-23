Ще понад 1200 загарбників, 85 артсистем і засіб ППО: Генштаб оновили дані про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1210 російських загарбників, а також знищили 8 танків, 85 артсистем та 1 засіб ППО противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 23 квітня 2025 року орієнтовно склали:
Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 22 квітня, з початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.
У Силах оборони України також зазначили, що російські окупанти продовжували найактивніше вести штурмові дії саме на Покровському напрямку.
Також нагадаємо що у новому звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому 23 квітня, розповідалося, що українські захисники, можливо, просунулися на Новопавлівському напрямку біля Троїцького. Між тим фіксувалося просування з боку російських загарбників поблизу Торецька та у Курській області.
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