Еще более 1200 захватчиков, 85 артсистем и средство ПВО: Генштаб назвал данные о потерях РФ

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1210 российских захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 85 артсистем и 1 средство ПВО противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2025 года ориентировочно составили:
Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 апреля, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали активно вести штурмовые действия именно на Покровском направлении.
Также напомним, что в новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 23 апреля, рассказывалось, что украинские защитники, возможно, продвинулись на Новопавловском направлении у Троицкого. Между тем фиксировалось продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Торецка и в Курской области.
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