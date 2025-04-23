Еще более 1200 захватчиков, 85 артсистем и средство ПВО: Генштаб назвал данные о потерях РФ

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 944 270 (+1210) человек ликвидировано;

танков - 10 691 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 22 307 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 26 774 (+85) ед.;

РСЗО - 1 368 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 141 (+1) ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 526 (+138) ед.;

крылатых ракет - 3 148 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 45 621 (+163) ед.;

специальной техники - 3 860 (+1).

Ситуация на фронте

Как сообщали в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 22 апреля, с начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также отметили, что российские оккупанты продолжали активно вести штурмовые действия именно на Покровском направлении.

Также напомним, что в новом отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 23 апреля, рассказывалось, что украинские защитники, возможно, продвинулись на Новопавловском направлении у Троицкого. Между тем фиксировалось продвижение со стороны российских захватчиков вблизи Торецка и в Курской области.