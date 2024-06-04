Ще понад 1200 загарбників, 15 танків та 65 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Станом на 4 червня, Сили оборони України за добу ліквідували ще 1290 російських окупантів, і таким чином загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни склали вже близько 512420 солдат. Також Збройні сили України знищили 15 танків та 65 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, перед тим у вечірньому звіті від 3 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень.
На Куп'янському напрямку Сили оборони України зірвали спробу російських військ просунутися в сторону Синьківки, Невського та Тернів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.