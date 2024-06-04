Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Напомним, перед тем в вечернем отчете от 3 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 124 боевых столкновений.

На Купянском направлении Силы обороны Украины сорвали попытку российских войск продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.