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Ще понад 1200 окупантів, 36 артсистем та 59 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: ЗСУ продовжують ліквідувати окупантів (Міністерство оборони України)
Автор: Едуард Ткач

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війні, станом на ранок 8 червня, Росія втратила 517 290 солдатів. Також українські військові знищили 36 артилерійських систем та збили 59 дронів оперативно-тактичного рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 517290 (+1210) осіб ліквідовано;
  • танків - 7843 (+9) од;
  • бойових броньованих машин - 15105 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 13533 (+36) од.;
  • РСЗВ - 1095 од.;
  • засоби ППО - 834 (+1) од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10945 (+59) од.;
  • крилатих ракет - 2277 (+7) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18484 (+68) од.;
  • спеціальної техніки - 2248 (+10) од.

Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що удари України по території Росії західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку адмірала НАТО Роба Бауера, Україні треба дати право завдавати удари по території Росії західною зброєю без обмеження дальності.

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