Ще понад 1200 окупантів, 36 артсистем та 59 дронів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

За добу Сили оборони України ліквідували ще 1210 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабної війні, станом на ранок 8 червня, Росія втратила 517 290 солдатів. Також українські військові знищили 36 артилерійських систем та збили 59 дронів оперативно-тактичного рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, що американський Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що удари України по території Росії західною зброєю не перетинають "червоні лінії" Москви.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що на думку адмірала НАТО Роба Бауера, Україні треба дати право завдавати удари по території Росії західною зброєю без обмеження дальності.