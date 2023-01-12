Ще поморозить. Синоптик розповіла, де буде найхолодніше сьогодні

Сьогодні, 12 січня, в Україні буде без опадів. Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одеської області варто чекати дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.
Погода в Україні
"Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Вгомонятиметься. Наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя", - розповіла вона.
Проте, за даними синоптика, вдень очікується в Україні -3...+3, на заході +3...+8 градусів.
Погода в Києві
У столиці сьогодні опадів не очікується.
"Вдень тепліше, близько -1. Далі в Україні ще теплішатиме", - констатувала Діденко.
Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.
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