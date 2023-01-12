UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ще поморозить. Синоптик розповіла, де буде найхолодніше сьогодні

Фото: синоптик дала прогноз погоди на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 січня, в Україні буде без опадів. Хіба в Карпатах пройде трохи мокрого снігу, а на півдні Одеської області варто чекати дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталії Діденко.

Погода в Україні

"Вітер ще залишатиметься поривчастим, проте не штормовим. Вгомонятиметься. Наступну ніч ще поморозить, особливо Лівобережжя", - розповіла вона.

Проте, за даними синоптика, вдень очікується в Україні -3...+3, на заході +3...+8 градусів.

Погода в Києві

У столиці сьогодні опадів не очікується.

"Вдень тепліше, близько -1. Далі в Україні ще теплішатиме", - констатувала Діденко.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві