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Еще поморозит. Синоптик рассказала, где будет холоднее всего сегодня

Фото: синоптик дала прогноз погоды в Украине на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 января, в Украине будет без осадков. Разве что в Карпатах пройдет немного мокрого снега, а на юге Одесской области стоит ожидать дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

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"Ветер еще будет оставаться порывистым, но не штормовым. Угомониться. Следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье", - рассказала она.

Однако, по данным синоптика, днем ожидается в Украине от -3...+3, на западе +3...+8 градусов.

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В столице сегодня осадков не ожидается.

"Днем теплее, около -1. Дальше в Украине еще будет теплеть", - констатировала Диденко.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление.

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