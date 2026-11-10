НАБУ отримало гучний "Карфаген", а Нацполіція роками воювала з "Хімпромом" під погрозами розправи, - Коберник

За її словами, оприлюднені матеріали НАБУ вразили суспільство, однак детективне бюро не було першим, хто розслідував діяльність синдикату.

Коберник нагадала, що у 2025-2026 роках підрозділи Нацполіції закрили 105 наркошопів мережі U420, затримали 23 учасників силового блоку угруповання та оголосили дві підозри його очільнику на прізвисько "Мексиканець".

Журналістка також зазначила, що члени наркокартелю регулярно погрожували правоохоронцям та їхнім родинам.

"Кислотою бандити хотіли облити не лише Дениса Бігуса, але і, наприклад, дружину заступника керівника Нацполіції Андрія Нєбитова", - пише Коберник.

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Крім того, за її словами, лідер синдикату пропонував 2 мільйони доларів за відставку очільника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитра Торгала, який продовжував розслідування попри тиск.

"Я не думаю, що хтось з ФБ-експертів уявляє, як страшно бути особистим ворогом очільника такої організації, як "Хімпром". Та й сам Торгало казав Слідству.Інфо, що через це у нього були проблеми в родині, яка боялась погроз, але він продовжив розслідування. І Торгала, як ми бачимо, не звільнили, він працює в Нацполі", - додала журналістка.

Коберник також нагадала, що відеоматеріали із побиттям людей молотками Нацполіція оприлюднювала раніше.

За її словами, під час розслідування "Хімпрому" погрози отримували не лише керівники, а й рядові слідчі, які продовжували працювати попри тиск.

Журналістка наголосила, що у правоохоронних органах працює чимало чесних співробітників, які борються з криміналом і корупцією, зокрема в Нацполіції, прокуратурі та СБУ.

"Єдине чого не вистачає цим нормальним правоохоронцям - такого ж вдалого піару успішної роботи, як вже є в НАБУ, і можливості корегувати систему, коли вона дає збій", - додала вона.

Нагадаємо, НАБУ та САП оприлюднили нові аудіозаписи у резонансній справі "Карфаген". Вони заявили про викриття діяльності злочинної організації, яка роками безперешкодно функціонувала в Україні під прикриттям високопосадовців СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції.