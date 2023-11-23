Ще одну німецьку компанію визнали спонсором війни: її керівництво дружить з Кремлем

Knauf - один з найбільших у світі виробник будівельних матеріалів. У Росії представлений 10 дочірніми підприємствами, 20 заводами та майже 30 ресурсними центрами. Кількість співробітників в РФ налічує 4 тисячі осіб.

Відомо, що компанія з 1993 року вклала в російську економіку понад 1,65 млрд євро. Лише за 2022 рік фірма заплатила близько 117 млн доларів податків.

Крім того, Knauf також має завод з виробництва акустичних стельових плит та підвісних систем в Спеціальній економічній зоні "Алабуга" у Татарстані. На території підприємства розмістили російське виробництво дронів Shahed-136.

Керівництво Knauf тісно пов'язане з кремлівським режимом. Співвласник компанії Ніколаус Вільгельм Кнауф протягом 23 років мав статус Почесного Консула РФ.

Також у жовтні 2022 році німецька компанія сприяла мобілізації в Росії. За даними ЗМІ, російські керівники заводу Knauf у підмосковному Красногорську погоджували з владою списки тих, хто дуже потрібен на виробництві, а кого можна відправити на війну. Частину тих, хто одержав повістку, за інформацією з мереж, навіть вивозили до військкоматів у фірмовому мікроавтобусі компанії.

Спонсори війни

НАЗК є органом, який перевіряє приватні компанії на доброчесність, зокрема, і стосовно того, чи спонсорують вони війну проти України. Так, під час повномасштабного вторгнення РФ був створений перелік "Міжнародні спонсори війни".

До нього потрапили компанії, які не вийшли з російського ринку, ведуть бізнес та сплачують податки в РФ, чим фінансують війну.

Так, до списку спонсорів війни потрапила відома у всьому світі корпорація Nestle. Вона є одним з найбільших виробників продуктів харчування у світі.