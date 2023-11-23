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Еще одну немецкую компанию признали спонсором войны: ее руководство дружит с Кремлем

Фото: компанию Knauf признали спонсором войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Немецкая компания Knauf попала в список спонсоров войны в Украине. Она не только не вышла из рынка России, но и поддерживает дружеские отношения с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального агентства по предотвращению коррупции.

Knauf - один из крупнейших в мире производитель строительных материалов. В России представлен 10 дочерними предприятиями, 20 заводами и почти 30 ресурсными центрами. Число сотрудников в РФ насчитывает 4 тысячи человек.

Известно, что компания с 1993 года вложила в российскую экономику более 1,65 млрд евро. Только за 2022 год фирма заплатила около 117 млн долларов налогов.

Кроме того, Knauf также имеет завод по производству акустических потолочных плит и подвесных систем в Специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. На территории предприятия разместили российское производство дронов Shahed-136.

Руководство Knauf тесно связано с кремлевским режимом. Совладелец компании Николаус Вильгельм Кнауф в течение 23 лет имел статус Почетного Консула РФ.

Также в октябре 2022 года германская компания способствовала мобилизации в России. По данным СМИ, российские руководители завода Knauf в подмосковном Красногорске согласовывали с властями списки тех, кто нужен на производстве, а кого можно отправить на войну. Часть получивших повестку по информации из сетей даже вывозили в военкоматы в фирменном микроавтобусе компании.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали не вышедшие с российского рынка компании, которые ведут бизнес и платят налоги в РФ, чем финансируют войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всем мире корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

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