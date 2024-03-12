У ще одному регіоні Ірландії збудують житло для сотень українців: деталі

У графстві Роскоммон планують встановити 167 модульних будинків для розміщення 686 українських біженців. Для цього визначені чотири ділянки – у містах Бойл та Баллахадеррін та Роскоммон.

У Баллахадерріні ділянка розташована поруч із приватним будинком престарілих. Там планують звести 47 будинків на 206 мешканців. У Бойлі встановлять 50 чотирикімнатних будинки для 200 людей. У Роскоммоні модульне житло розмістять у двох локаціях – загалом для 280 біженців.

В Ірландії у 2024 році планується виділити для розміщення українців додаткові 150 об’єктів нерухомості. Наразі тимчасовим захистом користуються понад 100 тисяч українців. Влада припускає, що потік біженців залишатиметься високим.

Модульне житло для українських біженців будують у 7 локаціях в Ірландії. На модульні будинки виділено майже 83 млн євро. Департамент у справах дітей, рівності, інвалідів, інтеграції та молоді оприлюднив, що кожен блок, призначений для розміщення чотирьох осіб, коштує 145 тисяч євро, не враховуючи витрати на придбання місця та облаштування.