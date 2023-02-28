UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ще одному місті України підлітки планували масову бійку: їх затримали

Фото: у Вінниці запобігли масовій бійці підлітків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вінницькі підлітки планували влаштувати масову бійку. Поліцейські запобігли конфлікту та затримали учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Правоохоронці зазначають, що молодь планувала влаштувати масову бійку на одній з площ у Вінниці 27 лютого.

Учасників "акції" затримали та доставили до відділку. У присутності батьків з підлітками правоохоронці провели профілактичні бесіди.

Поліція наголошує, що подібні бійки є спробою російських пропагандистів провести чергову ІПСО та використати дітей для дестабілізації ситуації в Україні.

Що цьому передувало

Наразі в Україні набирає популярності російський молодіжний рух ПВК "Редан". Учасники, здебільшого молодь, вдягаються у чорний одяг з зображенням павуків та цифри 4, що є відсилкою до аніме "Hunter x Hunter".

У Росії так звані "редани" влаштовують масові бійки з футбольними фанатами, мігрантами та представниками інших національностей чи субкультур.

Протягом останніх днів в Україні підлітки у різних містах намагалися влаштувати сутички. Поліція попередила бійки у Харкові, Києві, Львові та Івано-Франківську.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницяпідліткиполиция