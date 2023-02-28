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В еще одном городе Украины подростки планировали массовую потасовку: их задержали

Фото: в Виннице предотвратили массовую драку подростков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Винницкие подростки планировали устроить массовую драку. Полицейские предотвратили конфликт и задержали участников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Правоохранители отмечают, что молодежь планировала устроить массовую драку на одной из площадей в Виннице 27 февраля.

Участников "акции" задержали и доставили в участок. В присутствии родителей с подростками правоохранители провели профилактические беседы.

Полиция отмечает, что подобные потасовки являются попыткой российских пропагандистов провести очередную ИПСО и использовать детей для дестабилизации ситуации в Украине.

Что этому предшествовало

В Украине набирает популярность российское молодежное движение ЧВК "Редан". Участники, в основном молодежь, одеваются в черную одежду с изображением пауков и цифры 4, что является отсылкой к аниме "Hunter x Hunter".

В России так называемые "реданы" устраивают массовые потасовки с футбольными фанатами, мигрантами и представителями других национальностей или субкультур.

В последние дни в Украине подростки в разных городах пытались устроить стычки. Полиция предупредила потасовки в Харькове, Киеве, Львове и Ивано-Франковске.

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