У ще одному місті Польщі з'явилась точка обміну водійських прав

Відтепер українці в польському Кракові зможуть обміняти водійські права. Це вже трете місто Польщі де це стало можливим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний сервісний центр МВС України
Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України надання послуги обміну посвідчення водія, виданого в Україні, відтепер і в Кракові. За перший день послугою встигли скористатись вже 4 українці.
Послугу обміну посвідчення можна отримати:
Записатись на обмін можливо онлайн — через електронну чергу або в порядку "живої" черги. Важливо, що послуга обміну надається лише особисто, лише за наявності фізичного документу.
Для отримання послуги необхідний такий пакет документів:
Графік ДП "Документ" у Кракові, за яким можна обміняти посвідчення водія:
Нагадаємо, інші дві адреси у Польщі, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія:
За весь період надання такої послуги у Польщі станом на 27 листопада вже обміняно 1 372 посвідчень водія.
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