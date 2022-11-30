У ще одному місті Польщі з'явилась точка обміну водійських прав

Завдяки співпраці Головного сервісного центру МВС та Державної міграційної служби України надання послуги обміну посвідчення водія, виданого в Україні, відтепер і в Кракові. За перший день послугою встигли скористатись вже 4 українці.

Послугу обміну посвідчення можна отримати:

у разі зміни анкетних даних водія (коли особа змінила прізвище, ім’я, по батькові чи стать);

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії - 2 роки);

у разі пошкодження посвідчення водія (зіпсоване, записи не читаються).

Записатись на обмін можливо онлайн — через електронну чергу або в порядку "живої" черги. Важливо, що послуга обміну надається лише особисто, лише за наявності фізичного документу.

Для отримання послуги необхідний такий пакет документів:

паспорт громадянина України;

довідка (оригінал або копія) про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

посвідчення водія, яке підлягає обміну.

Графік ДП "Документ" у Кракові, за яким можна обміняти посвідчення водія:

Вівторок - пятниця з 10:00 до 17:00,

Субота з 10:00 до 15:30,

Неділя - понеділок: - вихідні дні.

Нагадаємо, інші дві адреси у Польщі, де можна отримати послугу обміну українського посвідчення водія:

Варшава, 02-222, Єрусалимська алея, 179 (ТРЦ "Blue City"),

Гданськ, 80-809, Cienista, 30, (ТЦ "Kaufland - Galeria Chełm").

За весь період надання такої послуги у Польщі станом на 27 листопада вже обміняно 1 372 посвідчень водія.