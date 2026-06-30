Ще в одній країні ЄС пропонують позбавити Зеленського найвищої нагороди

Чеські представники ультраправого руху "Свобода і пряма демократія" (SPD) виступили з ініціативою позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Лева - найвищої нагороди країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ceskenoviny .

Один із лідерів політичної сили Їндржих Райхл заявив, що партія вимагатиме розгляду цього питання у Палаті депутатів.

Ультраправі хочуть, щоб чеський парламент офіційно звернувся до чинного президента країни Петра Павела з пропозицією скасувати нагородження українського лідера.

Під час свого виступу Райхл також повторив низку фейків про Українську повстанську армію, які раніше активно поширювала російська пропаганда.

Повторення наративів Москви

Скандальна ініціатива одразу викликала хвилю обурення та критику серед інших політичних сил Чехії. Представники партії KDU-ČSL та депутат Бенджамін Чинчила запевнили, що виступатимуть проти цього рішення, і висловили сподівання, що парламент не підтримає абсурдну пропозицію.

Голова руху STAN Віт Ракушан підкреслив, що вся діяльність представників SPD зводиться лише до гучних символічних заяв та використання мови ненависті.

У свою чергу заступник голови партії TOP 09 Марек Женішек іронічно додав, що чеські ультраправі просто поширюють наративи, які надходять із Москви.

Що відомо про нагороду

Володимир Зеленський отримав Орден Білого Лева у 2022 році. Тодішній чеський лідер Мілош Земан відзначив українського президента за виняткову мужність, стійкість та рішення залишитися в Києві після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Чинне законодавство Чехії суттєво обмежує можливість позбавлення державних нагород. Такий крок є законним лише у виняткових випадках, зокрема, після офіційного обвинувального вироку суду за скоєння тяжкого умисного злочину.