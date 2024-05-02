У ще одній країні ЄС планують скоротити виплати українцям

За даними джерел видання в уряді, тема виплат українцям буде порушена на сьогоднішньому засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції або упродовж найближчих тижнів. Це питання вже обговорювалося у коаліції.

Зазначається, що у Партії зелених виступають проти подальшого скорочення підтримки українських біженців з огляду на зростання числа українців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому.

Із 14 березня 2024 року новоприбулі з України мають право на знижену тижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину на щоденні витрати під час проживання у визначених центрах розміщення. Крім того, держава надає їм безкоштовне житло лише до 90 днів.

Для всіх інших українських біженців, які прибули до країни раніше, діють щотижневі виплати у 220 євро на дорослих. Також вони мають право проживати у державному житлі необмежений час.

Водночас в уряді Ірландії неодноразово казали, що в майбутньому можливе скорочення допомоги для всім біженцям з України.