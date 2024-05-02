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У ще одній країні ЄС планують скоротити виплати українцям

Фото: Підтримка України в Ірландії (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

В уряді Ірландії обговорюють подальше скорочення виплат українським біженцям. Із березня зменшену допомогу отримують новоприбулі втікачі від війни.

Останніми тижнями чиновники додатково розглядали рівень фінансової підтримки для українських біженців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times.

За даними джерел видання в уряді, тема виплат українцям буде порушена на сьогоднішньому засіданні комітету Кабінету міністрів з питань міграції або упродовж найближчих тижнів. Це питання вже обговорювалося у коаліції.

Зазначається, що у Партії зелених виступають проти подальшого скорочення підтримки українських біженців з огляду на зростання числа українців, які залишають Ірландію, щоб повернутися додому.

Із 14 березня 2024 року новоприбулі з України мають право на знижену тижневу допомогу в розмірі 38,80 євро на дорослого та 29,80 євро на дитину на щоденні витрати під час проживання у визначених центрах розміщення. Крім того, держава надає їм безкоштовне житло лише до 90 днів.

Для всіх інших українських біженців, які прибули до країни раніше, діють щотижневі виплати у 220 євро на дорослих. Також вони мають право проживати у державному житлі необмежений час.

Водночас в уряді Ірландії неодноразово казали, що в майбутньому можливе скорочення допомоги для всім біженцям з України.

Днями скорочення виплат і зміни у програмі допомоги українським біженцям ухвалили в уряді Польщі.

Нагадаємо, ми писали, що потік українців до Ірландії різко знизився. Кожен десятий із тих, хто виїхав з наданого державою житла, повідомив про повернення до України. Але більшість самостійно знайшли собі житло.

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