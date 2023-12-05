У ще одній країні ЄС оцінили вклад українських біженців в економіку: деталі

Українські біженці позитивно вплинули на економіку Естонії, вважають економісти. З початку війни країна прийняла 153 322 біженця з України, але скільки зараз залишаються у країні, невідомо. Більшість втікачів від війни – жінки, діти та пенсіонери. Естонія витратила на соціальні виплати близько 8 млн євро.

"Якщо порівнювати суми, які українські біженці отримують у вигляді соціальних виплат, то вони значно менші за те, що українці повертають естонській економіці у вигляді податків або в результаті споживчої діяльності", – зазначив головний економіст Bigbank Рауль Еаметс.

За його словами, суми соціальних виплат українцям з часом скорочуватимуться. Бо біженці вивчать мову, підтвердять свою кваліфікацію й зможуть працювати на високооплачуваних посадах. Тоді українці зможуть заповнити вакансії сферах освіти та охорони здоров'я, де зараз бракує фахівців. Поки що багато українських громадян працюють не за фахом.

Загальна кількість українців, які знайшли роботу в Естонії – 28 115 осіб. Вони заробляють в середньому 1393 євро брутто (до відрахування податків).

"Більшість українських біженців йдуть працювати в обробну промисловість, це дуже великий сектор економіки. Далі у переліку торгівля, адміністративна робота та сфера послуг", – розповіла представник служби зайнятості Катрін Лійваметс.

За її словами, навіть ті українці, які в Україні не працювали, знаходять робоче місце в Естонії.