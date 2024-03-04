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Ще одне "але". Шольц озвучив новий аргумент для відмови постачання Taurus Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь", - заявив він.

Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.

"Для мене про це не може бути мови", - констатував Шольц.

Taurus для України

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.

Раніше в коментарі РБК-Україна військовий експерт українського профільного порталу Defense Express Валерій Рябих розповідав, що Німеччина може зважитися на передачу українським захисникам далекобійних ракет Taurus після рішення США розпочати постачання ATACMS з дальністю 300 кілометрів. Докладніше - у матеріалі.

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Олаф Шольц