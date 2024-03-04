Еще одно "но". Шольц озвучил новый аргумент для отказа поставки Taurus Украине

"Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений", - заявил он.

Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киеву вооружением, это возможно только при участии немецких солдат.

"Для меня об этом не может быть и речи", - констатировал Шольц.

Taurus для Украины

Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Одним из главных противников передачи этого оружия Киеву как раз является канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Германия отказывает под разными предлогами. В частности, одним из тезисов являются опасения из-за возможных ударов Киева по территории России.

Ранее в комментарии РБК-Украина военный эксперт украинского профильного портала Defense Express Валерий Рябых рассказывал, что Германия может решиться на передачу украинским защитникам дальнобойных ракет Taurus после решения США начать поставки ATACMS с дальностью 300 километров. Подробнее - в материале.