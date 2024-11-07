ua en ru
Чт, 07 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ще одна область України частково знеструмлена через атаку дронів

Рівне, Четвер 07 листопада 2024 12:25
UA EN RU
Ще одна область України частково знеструмлена через атаку дронів Фото: у Рівненській області аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Дві області Україні частково знеструмлені у четвер, 7 листопада, через атаку дронів. Йдеться про Рівненську та Житомирську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що внаслідок удару російських безпілотників по енергооб’єкту у Житомирській області були частково знеструмлені Житомирська і Рівненська області.

"Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок сьогодні рівень споживання був на 4,1% нижчим, ніж у середу, 6 листопада. Причина зменшення споживання - сонячна погода у більшості регіонів України, окрім північно-східних областей.

Нагадаємо, сьогодні у Житомирській області запровадили аварійні відключення світла.

Прогнози енергетиків на зиму

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував, що майбутня зима в Україні може бути складною через обстріли росіян.

В "Укренерго" днями заявили, що Україна зможе пережити зиму без відключення світла або з невеликими обмеженнями, якщо не буде російських атак. Втім, не виключається, що можуть бути і сильніші обмеження при морозній погоді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Рівненська область Атака дронів Відключеня світла Енергетики
NEWS
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
Горіла висотка, бізнес- та медцентр: наслідки атаки "Шахедів" на Київ (фоторепортаж)
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії