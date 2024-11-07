ua en ru
Чт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще одна область Украины частично обесточена из-за атаки дронов

Ровно, Четверг 07 ноября 2024 12:25
UA EN RU
Еще одна область Украины частично обесточена из-за атаки дронов Фото: в Ровенской области аварийные отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Две области Украины частично обесточены в четверг, 7 ноября, из-за атаки дронов. Речь идет о Ровенской и Житомирской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Отмечается, что в результате удара российских беспилотников по энергообъекту в Житомирской области частично были обесточены Житомирская и Ровенская области.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро сегодня уровень потребления был на 4,1% ниже, чем в среду, 6 ноября. Причина уменьшение потребления - солнечная погода в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей.

Напомним, сегодня в Житомирской области ввели аварийные отключения света.

Прогнозы энергетиков на зиму

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что предстоящая зима в Украине может быть сложной из-за обстрелов россиян.

В "Укрэнерго" заявили, что Украина сможет пережить зиму без отключений света или с небольшими ограничениями, если не будет российских атак. Впрочем, не исключается, что могут быть более сильные ограничения при морозной погоде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Ровенская область Атака дронов Отключения света Энергетики
NEWS
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
Горела высотка, бизнес- и медцентр: последствия атаки "Шахедов" на Киев (фоторепортаж)
DAILY
Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Интервью с предателем. Как житель Часового Яра отсидел за "ДНР" и встал на сторону России