Еще одна область Украины частично обесточена из-за атаки дронов
Две области Украины частично обесточены в четверг, 7 ноября, из-за атаки дронов. Речь идет о Ровенской и Житомирской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Отмечается, что в результате удара российских беспилотников по энергообъекту в Житомирской области частично были обесточены Житомирская и Ровенская области.
"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация безопасности", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро сегодня уровень потребления был на 4,1% ниже, чем в среду, 6 ноября. Причина уменьшение потребления - солнечная погода в большинстве регионов Украины, кроме северо-восточных областей.
Напомним, сегодня в Житомирской области ввели аварийные отключения света.
Прогнозы энергетиков на зиму
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль спрогнозировал, что предстоящая зима в Украине может быть сложной из-за обстрелов россиян.
В "Укрэнерго" заявили, что Украина сможет пережить зиму без отключений света или с небольшими ограничениями, если не будет российских атак. Впрочем, не исключается, что могут быть более сильные ограничения при морозной погоде.
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