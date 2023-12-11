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Ще одна легенда Динамо буде тренувати команду разом з Шовковським

Фото: колишній гравець "Динамо" Сергій Федоров (fcdynamo.com)
Автор: Іван Носальський

Колишній захисник київського "Динамо" Сергій Федоров увійде до тренерського штабу "біло-синіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Динамо".

Федоров останнім часом працював з юнацькою командою "Динамо".

"До своїх обов'язків Сергій Владиславович стане вже з початком зимової підготовки до поновлення сезону у чемпіонаті України", - уточнюють у пресслужбі.

Варто зауважити, що Федоров уже працював у тренерському штабі "біло-синіх". У 2013-2017 та 2019-2020 роках він був асистентом головних тренерів Олега Блохіна, Сергія Реброва та Олексія Михайличенка.

У ролі гравця київського клубу Федоров виграв шість чемпіонатів України, чотири Кубки країни, увійшов до півфіналу Ліги чемпіонів та отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня за вагомий внесок у вихід України на ЧС-2006.

Шовковський став тренером "Динамо"

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, стало відомо, що Олександр Шовковський офіційно став головним тренером київського "Динамо". До цього він виконував обов'язки тренера.

Деталі контракту Шовковського з "Динамо" наразі невідомі. Менеджмент клубу пообіцяв розкрити подробиці невдовзі.

Це перший самостійний досвід колишнього воротаря "біло-синіх" у ролі головного тренера. До цього він працював лише помічником.

 

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