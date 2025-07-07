Ще одна країна залучає F-35 для захисту постачання зброї в Україну: НАТО посилює небо

З 1 вересня до 1 грудня над Східною Європою чергуватимуть нідерландські винищувачі F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів .

Мета - забезпечити безпечне транспортування західної військової допомоги Україні та стримувати ймовірні загрози з боку Росії.

У рамках місії швидкого реагування НАТО, літаки цілодобово патрулюватимуть повітряний простір Альянсу.

До нідерландських F-35 приєднається норвезький загін винищувачів. Розгортання здійснюється на запит Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.

"Ми робимо це знову ж таки, використовуючи наші найсучасніші можливості. Розгортаючи ці голландські F-35 для моніторингу повітряного простору над Східною Європою, ми захищаємо військову техніку, призначену для України" - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

У Міноборони країни зазначили, що під час попередніх місій в Естонії F-35 ефективно реагували на повітряні загрози, включно з наближенням російських літаків до повітряного простору НАТО.

F-35

Це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin.

Його вважають одним із найсучасніших бойових літаків у світі завдяки малопомітності, високоточному озброєнню та здатності діяти в умовах складної ППО.