Ще одна країна залучає F-35 для захисту постачання зброї в Україну: НАТО посилює небо
З 1 вересня до 1 грудня над Східною Європою чергуватимуть нідерландські винищувачі F-35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Нідерландів.
Мета - забезпечити безпечне транспортування західної військової допомоги Україні та стримувати ймовірні загрози з боку Росії.
У рамках місії швидкого реагування НАТО, літаки цілодобово патрулюватимуть повітряний простір Альянсу.
До нідерландських F-35 приєднається норвезький загін винищувачів. Розгортання здійснюється на запит Верховного головнокомандувача Об’єднаних сил НАТО в Європі.
"Ми робимо це знову ж таки, використовуючи наші найсучасніші можливості. Розгортаючи ці голландські F-35 для моніторингу повітряного простору над Східною Європою, ми захищаємо військову техніку, призначену для України" - наголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
У Міноборони країни зазначили, що під час попередніх місій в Естонії F-35 ефективно реагували на повітряні загрози, включно з наближенням російських літаків до повітряного простору НАТО.
F-35
Це багатоцільовий винищувач п’ятого покоління, розроблений компанією Lockheed Martin.
Його вважають одним із найсучасніших бойових літаків у світі завдяки малопомітності, високоточному озброєнню та здатності діяти в умовах складної ППО.
Нагадаємо, що Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.
Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.
Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.
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